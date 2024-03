Litiga con il vicino e lo minaccia | poi si scaglia contro la polizia | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Prato, 14 marzo 2024 – Una lite tra vicini finita male, con tanto di aggressione nei confronti delle forze dell’ordine. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, 13 marzo, a Prato, dove intorno alle 15,50 laè intervenuta nel centro storico in seguito alla richiesta di aiuto proveniente da un uomo, trentunenne italiano, che era stato contattato telefonicamente da un soggetto con cui aveva avuto un diverbio nei giorni sfociato per le vie di fatto, e per il quale si era rivolto all’ufficio didenunciando l’accaduto. Temendo ritorsioni per la denuncia sporta, prima di incontrarlo di nuovo ha richiesto l’intervento di una volante. Giunti sul luogo, gli operatori hanno identificato quello che era stato descritto come l’aggressore, il quale si mostrava nervoso affermando di essere in attesa di una persona per incontrarlo e fare chiarezza su ...