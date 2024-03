Lite tra ubriachi Un ferito finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Rissa l’altra notte a Laveno Mombello tra due cinquantenni già noti alle forze dell’ordine, uno è finito al pronto soccorso per essere medicato. I due, uno residente a Luino, l’altro a Gemonio, entrambi, hanno cominciato a litigare, dalle parole sono passati ai fatti, non risparmiando colpi violenti. Ad avere la peggio l’uomo residente a Gemonio, per il quale si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso di Cittiglio per essere medicato, quindi è stato dimesso; per lui,a un fianco, una prognosi di dieci giorni. Sul posto, arrivata la richiesta di intervento ai soccorsi, sono intervenuti gli operatori della Croce rossa di Gavirate con un’ambulanza. Insieme al 118 sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Luino, che ieri in caserma hanno ascoltato i due uomini che avrebbero litigato per futili motivi.