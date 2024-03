Lite sui fondi del Governo | A Perugia solo briciole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024)"Dov’è finito lo sviluppo economico di? Non ce n’è traccia, ma d’altro canto si è pensato di investire massicciamente su quello di Terni". Il candidato sindaco perMerita, Massimo Monni, è critico sulla ripartizione del Fsc - Fondo per lo sviluppo e la coesione prevista dall’accordo di programma siglato nei giorni scorsi a Bastia dai presidenti del Consiglio, Giorgia Meloni, e della Regione, Donatella Tesei. A conti fatti Monni sottolinea che su un totale di 210 milioni destinati all’Umbria, "gli interventi che riguardano direttamente la città diammontano a circa 15 milioni, di cui 5 per la riqualificazione della Rocca Paolina, 4 per quella dell’ex Cinema Turreno e oltre 3 milioni per il Brt, il Bus Rapid Transit. Intanto l’area di Terni dall’accordo incassa circa 40 milioni. E’ ...