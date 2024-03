Lite in famiglia a Napoli | poliziotti arrestano marito violento

Legnano (Milano) – I carabinieri erano intervenuti per la segnalazione di una lite in famiglia nell’appartamento accanto, ma sentito un odore di marijuana più che sospetto hanno poi bussato alla ... (ilgiorno)

Un uomo di 50 anni, di origine russa, è stato ucciso a coltellate al culmine di una Lite in famiglia a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. A colpirlo, con un numero ancora imprecisato di ... (tg24.sky)

Un uomo di 50 anni, di origine russa, è stato ucciso a coltellate al culmine di una Lite in famiglia a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. A colpirlo, con un numero ancora imprecisato di ... (tg24.sky)

Napoli, minaccia e aggredisce la compagna: arrestato 44enne di nazionalità algerina: Minaccia e aggredisce la compagna nella mattinata odierna, giovedì 14 marzo, nel centro storico di Napoli: arrestato un 44enne ...napoli.occhionotizie

Elisabetta Gregoraci ricorda la Lite con Naomi Campbell: “Non vedi l’aureola”: A Da noi… a ruota libera di Caterina Balivo Elisabetta Gregoraci ha ricordato la Lite con Naomi Campbell, ex fiamma dell’ex marito Flavio Briatore ...dilei

Bolzano. Picchia la moglie, le sottrae il figlio di 7 anni e si nasconde con il bambino a casa di un amico: E' accaduto lo scorso 9 marzo, verso le 23:10, due pattuglie della Compagnia Carabinieri di Bolzano sono intervenute presso un’abitazione in Via del Ronco per una Lite in famiglia. Giunti sul posto, i ...ilgazzettino