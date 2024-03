L' Istat certifica | 481mila occupati in più nel 2023

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - “L 'Istat certifica oggi che, grazie alle misure economiche introdotte dal Governo Meloni, è diminuito il rischio di povertà in Italia. In un contesto geopolitico mutevole ... (liberoquotidiano)

Liguria, aumenta l’occupazione (+2,7%). I sindacati: “Solo grazie a precariato e finti lavoratori autonomi”: Toti: “Buone notizie”. Maestripieri (Cisl): “La crescita più marcata del lavoro indipendente rispetto a quello dipendente è un elemento che indica una ...ilsecoloxix

Potere al Popolo: “Rimini tra le città più care d’Italia”: “Puntualmente, come avviene oramai da decenni, l’Istat certifica Rimini tra le città più care d’Italia, con l’inflazione che aumenta di mese in mese con un 1% in più sul mese precedente, stabilendo il ...chiamamicitta

Lavoro, Marrella (Confael): “Bene calo disoccupazione nel 2023 ma colmare divario con Mezzogiorno”: NewTuscia – ROMA – “Siamo soddisfatti del cambio di tendenza c c’è in merito alla riduzione dello 0,4% del tasso di disoccupazione rispetto al 2022 come certificato dall’Istat, e su questo facciamo i ...newtuscia