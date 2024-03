L’isola del cambiamento

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 14 marzo 2024) Abbiamo ricevuto una segnalazione molto interessante da parte di un lettore, segnalazione che riguarda un sito web, Island Of Change, “”, a cui il nostro lettore è stato invitato a partecipare. Siamo andati a visitare il sito, scoprendo che la piattaforma Island of Change si presenta come un’iniziativa di economia circolare solidale, ovvero si basa su donazioni iniziali da parte dei partecipanti che, avanzando in una sorta di percorso, possono ricevere a loro volta doni da altri partecipanti. Inoltre, sempre secondo quanto spiegato sulla piattaforma, esiste la possibilità di accelerare questo processo attraverso la presentazione di nuovi contatti all’iniziativa. Questo modello richiama chiaramente le caratteristiche tipiche degli schemi piramidali in cui i guadagni dipendono dal reclutamento di nuovi partecipanti più che dall’effettivo scambio di beni o servizi, come invece avviene nel ...