Lisa Vittozzi riapre la Coppa del Mondo | “Distacco ridotto | ma non cambia nulla Finalmente vinta una sprint”

(Di giovedì 14 marzo 2024)ha completamente riaperto la lotta per la conquista delladeldi biathlon. L’azzurra ha infatti vinto ladi Canmore e ha guadagnato addirittura 66 punti nei confronti della norvegese Ingrid Tandrevold, che è letteralmente sprofondata nella gara veloce in Canada commettendo due errori al poligono e chiudendo al 17mo posto. La fuoriclasse sappadina, oggi chirurgica al tiro e capace di infilare il terzo successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante, si è portata ad appena sette lunghezze didalla scandinava. La sfida per la Sfera di Cristallo si è fatta incandescente quando mancano soltanto due gare al termine della stagione: l’inseguimento di sabato (dove la nostra portacolori scatterà davanti a tutte e con un vantaggio di ...

Primo podio in uno sprint per Lena Häcki-Gross: Lena Häcki-Gross è salita per la prima volta in carriera sul podio di una gara sprint. L’obvaldese si è classificata terza nella prova disputata nell’ambito delle finali di Coppa del Mondo a Canmore.rsi.ch

Super colpo di Lisa Vittozzi: trionfa nella sprint delle Finali di Coppa del Mondo e riapre la generale, Tandrevold 17ª: BIATHLON - Lisa Vittozzi apre le Finali di Coppa del Mondo a Canmore con un eccezionale successo nella sprint, format che le mancava in bacheca dal 2019. Ma soprattutto lo svantaggio nella classifica ...eurosport

Biathlon, sprint femminile Canmore 2024: fenomenale Vittozzi, vince e riapre la Coppa del Mondo: Lisa Vittozzi apre con meglio non poteva l’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo di biathlon in corso a Canmore. La campionessa sappadina è straordinaria quest’oggi sulle nevi canadesi, torna a ...sportface