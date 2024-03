Liquidazione dopo il pensionamento, ritardi infiniti. Dalla Cisl intervento sull’Inps: TFS/TFR. Per i dipendenti pubblici, al momento del pensionamento, l’attesa della Liquidazione può rivelarsi un vero e proprio incubo: ci sono stati casi di un “ritardo” anche di 7 anni.ecodibergamo

I docenti come possono lavorare felici Bassi stipendi, lungo precariato, stress, in pensione tardi e la Liquidazione dopo tre anni: Dal momento in cui il governo Monti, per “salvare l’Italia” posticipò il pagamento della Liquidazione ai dipendenti pubblici, anche a quelli andati in pensione con la raggiunta anzianità di servizio, ...tecnicadellascuola

Sospeso dopo 36 giorni il presidio dei trattori a Termoli: (ANSA) - TERMOLI, 13 MAR - "C'è stata un'apertura della Regione Molise con il Presidente Roberti e l'Assessore Micone alle ...espansionetv