L’Inter saluta la Champions League L’Atletico Madrid passa ai rigori | Martinez calcia alto

(Di giovedì 14 marzo 2024)è stata eliminata dalla. I neroazzurri hanno perso ai calci di rigore al Wanda Metropolitano, cedendo al cospetto del. Dopo la vittoria per 1-0 nell’andata degli ottavi di finale e dopo essereti in vantaggio nell’incontro di ritorno nella capitale spagnola con il sigillo di Dimarco, gli uomini di Simone Inzaghi hanno subito la rimonta dei biancorossi per opera di Griezmann e Depay e poi si sono inchinati dal dischetto. Letali gli errori di Klaassen e Sanchez, i cui tiri sono stati parati da Oblak, poi Lautarohato. Enormi rimpianti per il gol divorato da Thuram sull’1-1 nel secondo tempo. Non ci sono più squadre italiane nella massima competizione europea. LA CRONACA ...