L’Inter esce dalla Champions | fatali i rigori a Madrid | passa l’Atletico

(Di giovedì 14 marzo 2024), 13 marzo 2024 - Si chiude l’avventura italiana inLeague. Tris di eliminazioni agli ottavi di finale e anchenella gara di ritorno facendosi rimontare daldi Simeone. I nerazzurri sprecano un doppio vantaggio, oltre al gol dell’andata c’era stato quello di Dimarco nel primo tempo, ma Griezmann impatta subito e Depay manda tutto ai supplementari a quattrofine dei regolamentari. La sequenza diè poi sciagurata percon Lautaro che firma l’eliminazione sparando il quinto penalty alle stelle. Inter fuori, Atletico ai quarti. La partita: segna Dimarco, poi Thuram spreca Inzaghi conferma le indiscrezioni della vigilia e lancia Dumfries in fascia destra con il rientro ...

Sofia D’Elia , classe 2006. Già molto giovane studia recitazione, canto e pianoforte, con viaggi continui tra Roma e la Puglia. Si fa notare da subito per il suo percorso autoriale. A soli 15 anni ... (romadailynews)

Il numero di bambini che osservano il Ramadan sta cresce ndo, anche nelle scuole primarie. Questo fenomeno pone nuove sfide per le istituzioni scolastiche, che devono conciliare il rispetto delle ... (orizzontescuola)

Pagina 1 | Griezmann e Depay riprendono Dimarco, poi i rigori condannano Inzaghi: Inter fuori: I nerazzurri non riescono a qualificarsi ai quarti di finale di Champions League: decisivo l'errore di Lautaro Martinez dal dischetto ...tuttosport

Conferme e novità animano l’Interesse per il Palio del Centenario di Legnano città: Manieri Aperti – Il tradizionale appuntamento con le contrade che aprono le loro sedi alla città avrà la data storica del Primo Maggio. Saranno tantissime le iniziative in tutta la città per ...legnanonews

Skylum presenta l'app per l'editing fotografico Luminar dedicata ad Apple iPad: Negli scorsi giorni lo sviluppatore Skylum ha presentato l'app per l'editing fotografico Luminar per Apple iPad. Una soluzione che punta a essere utilizzabile sul tablet di Cupertino e che integra le ...fotografidigitali