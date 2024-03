"L'Intelligenza artificiale metta l'uomo al centro. O la democrazia sarà a rischio"

(Adnkronos) – Google DeepMind è al lavoro su SIMA, un’ intelligenza artificiale progettata per apprendere le abilità di gioco in maniera sorprendentemente umana. Questo sistema, acronimo di ... (seriea24)

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Turning Points 2024 in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Il ... (linkiesta)

Via libera dell’Europarlamento alla prima legislazione al mondo che regolamenta l’ Intelligenza artificiale. La plenaria ha approvato ieri con 523 voti a favore, 46 contrari e 49 astenuti l’Atto ... (quotidiano)

Hera, un ‘cervellone’ con 15mila occhi. Telecontrollo sempre attivo contro i guasti: Sfrutta anche l’Intelligenza artificiale. La società e il Comune: "Strumento importante anche durante l’alluvione" ...ilrestodelcarlino

Il Parlamento europeo approva legge sull'Intelligenza artificiale: (Agenzia Vista) Strasburgo, 13 marzo 2024 Il Parlamento europeo a Strasburgo ha approvato un nuovo regolamento sull’Intelligenza artificiale. Si tratta della prima legge del suo genere al mondo.affaritaliani

Innovazione digitale,. Pineapp vince la selezione: La start-up Pineapp srl di Imola vince selezione della Città metropolitana per imprese digitali. Fondatori ricevuti in Comune per progetto sull'Intelligenza artificiale.ilrestodelcarlino