L’innovazione plasmerà gli equilibri globali L’intervento del ministro Urso

(Di giovedì 14 marzo 2024) Intelligenza artificiale, quantum computing, cyber-security e data economy: sono i pilastri su cui si erigerà il futuro dell’Italia e dell’Unione europea, in un contesto di crescente competizione con le principali potenze mondiali. L’interconnessione e l’efficace combinazione di questi nuovi ambiti possono rivoluzionare non solo i nostri sistemi produttivi, ma anche l’intera struttura sociale ed economica. L’accelerazione tecnologica sta spingendo l’umanità verso un nuovo paradigma, in cui la capacità di adattamento e di innovazione determinerà il successo delle nazioni. Il nostro Paese, con il suo ricco patrimonio di creatività, ingegno e competenze, è chiamato a un ruolo di leadership in questa trasformazione. Tuttavia, per farlo, dobbiamo affrontare con determinazione le sfide e cogliere le opportunità offerte da queste nuove frontiere della scienza e della tecnologia. Il primo ...