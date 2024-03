Lingotti d' oro e 3 milioni di euro Il giallo delle due amiche russe arrestate a Milano

Treviso , 26 febbraio 2024 – Lingotti d’oro nel bagaglio di un passeggero pronto per partire per la Spagna . La scoperta è stata fatta a seguito dei controlli a Treviso dei funzionari dell’Agenzia ... (ilrestodelcarlino)

Pensava fosse una pistola giocattolo, invece quella con cui due ladri hanno fatto irruzione in gioielleria era una pistola vera con un colpo in canna: caccia ai malviventi.Continua a leggere (fanpage)

Nel pomeriggio del 5 marzo i carabinieri hanno arrestato due donne russe e un uomo turco perché trovati in possesso di milioni di euro in contanti senza riuscirne a giustificare la provenienza: sono ... (fanpage)

L’oro sarà anche sui massimi storici, ma in Italia la tassazione è quadruplicata da quest’anno: [sommario] La corsa dell'oro è impressionante per la sua apparente inarrestabilità in questa fase. Le quotazioni del metallo hanno sfiorato i 2.200 dollari l'oncia questa settimana, toccando un ennesi ...msn

Due donne russe fermate a Milano con 3 milioni di euro e otto Lingotti d'oro: sequestrati quaderni e appunti con cifre milionarie: Intrigo internazionale a Milano dove i carabinieri, lo scorso 5 marzo,hanno arrestato due donne russe di 47 e 48 anni e un uomo turco di 52 perché trovati in possesso di un enorme ...leggo

Oro a $2.500 nel 2024, la previsione di JP Morgan: L'oro può sorprendere ancora nel 2024 e raggiungere quota 2.500 dollari l'oncia: la previsione di JP Morgan, che punta sul metallo tra le materie prime.money