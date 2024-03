L’inferno delle infermiere nel Lazio | 800 aggredite in ospedale solo nel 2023

(Di giovedì 14 marzo 2024) Le vittimeaggressioni in ambito sanitario nelsono state oltre 1200. Sono per il 65 per cento donne e la maggior parte di loro svolge la professione di infermiera. I dati dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

Robot (artificialmente) intelligenti: Figure ha svelato il suo automa in grado di eseguire compiti manuali e conversare con gli esseri umani come un chatbot.linkedin

Iveco vede crescita 20% ricavi al 2028 con focus su espansione partnership: ROMA (Reuters) - Il gruppo Iveco prevede una crescita dei ricavi netti totali del 20% al 2028 nel nuovo piano industriale, che si focalizza su espansione del portafoglio prodotti e sulle partnership i ...msn

Chiedi A Un Professionista Della Nutrizione: Le Pastinache Sono Ricche Di Zucchero: Opinione degli esperti di Iyanuoluwa Oyetunji Master of Science in Medicine, specialization in Human Nutrition · 2 years of experience · South Africa Le pastinache hanno un indice glicemico di circa 9 ...msn