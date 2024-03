L'indagine smartphone. Il delitto è da risolvere solo attraverso un'app

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) A teatro con il cellulare acceso: tra lirica ed elettronica, il pubblico sceglie il finale di uno spettacolo musicale interattivo, unico nel suo genere. “Opera crime.all’opera“, ispirato a Rigoletto di Verdi, andrà in scena al Teatro Sociale di Como, venerdì 22 marzo, alle 20.30 e 22, preceduto da una recita per gli istituti superiori giovedì 21 marzo, alle 11. Della durata di un’ora, lo spettacolo si svolge in palcoscenico, dove i partecipanti potranno aggirarsi sul “luogo del“ e investigare, interrogare i personaggi, apprendere da loro la trama guidati dasullo