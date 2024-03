Liceale di 18 anni violentata a Milano | dal Tocqueville di corso Como allo stupro in auto nel parcheggio Poi lui è tornato in discoteca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024)– Le immagini delle telecamere lasciano pochi dubbi: si vede il presunto violentatore che sorregge la vittima per farla entrare in macchina, le apre la portiera, le stringe la cintura di sicurezza e poi va verso il lato guida. Poi il viaggio in macchina per meno di un chilometro, la sosta in une gli abusi sessuali. È la drammatica sequenza andata in scena il 14 maggio 2023, al centro dell'indagine che ha portato all'arresto di un ventitreenne italiano. InLa richiesta di aiuto L'indagine Il precedente InStando a quanto ricostruito dagli agenti della Squadra mobile, i due si sono conosciuti in una notadi, il: sia il ...