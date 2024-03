Libri | sculture e performance | l’arte di Sissi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024), al secolo Daniela Olivieri, classe 1977, è un'artista e performer poliedrica che lavora tra Bologna, dove è nata, e Londra. Il suo linguaggio è tra i più innovativi del contesto contemporaneo internazionale, e intreccia molte pratiche, stili, materiali, ricerche, influenzate anche dall'anatomia. Il tutto unito da grande bellezza e profondità. Inizia la sua carriera artistica nel 1999 in ambito accademico con laDaniela ha perso il treno nello spazio della stazione che fu teatro dell'attentato neofascista ("L’accademia in stazione", collaborazione con le Ferrovie dello Stato) e nel 2009 partecipa alla 53ª Biennale di Venezia con un’installazione dal titolo “La deriva è il nodo della mia gola”, composta da una moltitudine di elementi in ceramica confinati all'interno di una precaria gabbia di metallo. L'artista torna a manipolare ...