L’ex oligarca russo | «In Italia molti agenti pagati dal Cremlino»

(Di giovedì 14 marzo 2024) Mikhail Khodorkovsky èche ha fatto dieci anni di carcere per ordine di Vladimir Putin. Ora vive a Londra e parla oggi con Repubblica del voto imminente nel paese. Sostiene che lo Zar non sia «così forte come sembra. Quando decide di uccidere qualcuno, ultimo Navalny, vuol dire che ha qualche problema. In ogni caso, saranno elezioni farsa, e lo abbiamo visto con l’esclusione del candidato anti-guerra Boris Nadezhdin: aveva già ottenuto 200mila firme in pochi giorni. Perché l’opposizione è molto più ampia di quanto si pensi in Russia: secondo le ultime rilevazioni, c’è un 17% della popolazione che vorrebbe fermare la guerra e restituire i territori occupati all’Ucraina, mentre coloro che chiedono la pace sono il 52%». La Russia e l’Nel colloquio con Antonello Guerrera Khodorkovsky ...