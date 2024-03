L’Europa tentenna | ma per la difesa di Kyiv stanzia altri 5 miliardi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 14 marzo 2024) Al direttore - Putin e il suo sottopancia medveded minacciano un giorno sì e l’altro pure una guerra nucleare. Alla faccia del negoziato, direbbe Totò. “Tra la bomba atomica che li fa morire e la pillola che li fa nascere, meglio la pillola. Diverte di più. E fa meno rumore” (Marcello Marchesi).Michele Magno A proposito di negoziato. Ieri l’ambasciata russa presso la Santa Sede ha espresso i suoi auguri al Papa per gli undici anni di pontificato. In un post su X lo ha definito “un vero difensore dell’umanesimo, della pace e dei valori tradizionali”. Il Papa, ha scritto ancora l’ambasciatore, “è uno dei pochi leader con un punto di vista veramente strategico sui problemi mondiali”. Viene ingenuamente da chiedersi: ci sarà un qualche collegamento tra la presenza di un Papa che suggerisce all’Ucraina di sventolare la bandiera bianca e un’ambasciata russa che elogia il Papa per la sua ...