L' Europa raddoppia la spesa per i missili | e le aziende del settore ringraziano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nella giornata di mercoledì 13 marzo, a Parigi, Mbda ha tenuto la sua conferenza stampa annuale. Relatore è stato L’amministratore delegato dell’azienda Eric Béranger, che ha condiviso i risultati del Gruppo per il 2023 e dato ai giornalisti presenti alcune informazioni su come la multinazionale (di proprietà di Airbus Group, BAE Systems e Leonardo), sta affrontando la crescente domanda die di nuove armi in un contesto internazionale particolarmente complesso. In particolare, la situazione mediorientale rende necessario aumentare la rapidità della produzione del 40% e soddisfare un export che raggiunge il 76%. Per questo dal 2023 al 2028 l’azienda investirà la cifra senza precedenti di 2,4 miliardi di euro a livello di Gruppo (che saranno suddivisi per investimenti in tutti i Paesi membri di Mbda), e prevede di assumere più di 2.600 persone nel 2024, dopo che ...