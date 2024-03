L’Europa non è (così) democratica

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 14 marzo 2024) Venerdì 15 marzo si terranno, per tre giorni, le elezioni in Russia. Tutto il mondo occidentale è concorde nel definirle quantomeno controverse considerando lo scontato risultato di una nuova vittoria da parte di Putin. Specialmente tra noi europei è ricorrente il dare patenti di “intensità” alle democrazie dei paesi nostri vicini. Vale per la Russia ma anche per l’Ungheria, stato membro dell’UE. Eppure, se guardassimo con meno retorica e più disincanto alla natura della nostra Unione vedremmo come essa non spicchi propriamente per democraticità. A giugno infatti si dovrà votare per il rinnovo del parlamento europeo, unico organo dove la rappresentativitàin seno all’Unione si manifesta, seppur in modo un po’ sghembo. Già, poiché il parlamento europeo non possiede le caratteristiche di un parlamento nel senso moderno del termine. Manca infatti del ...