LetExpo | Gionfriddo | “Alis community che favorisce ecosistemi”

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Crediamo nei contesti che favorisconoattraverso i quali si leggono i trend sui quali costruire futuro”. Così, Anna, amministratore delegato Manpower Group Italia, durante, la più grande fiera del trasporto e della logistica sostenibili organizzata daService in collaborazione con Veronafiere.

Urso: Intelligenza artificiale può essere importante fonte di crescita: (Agenzia Vista) "Abbiamo sottolineato come l'intelligenza artificiale possa essere un'importante fonte di crescita e una grande opportunità per i nostri Paesi, purché essa sia percepita come ...stream24.ilsole24ore