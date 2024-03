LetExpo | Berghinz | ‘Segnale reale di sinergia tra imprese e istituti di formazione’

Logistica, dirigente ITS Catania: "Rapporto con Alis si consolida, dialogo vitale": “E’ un appuntamento di grande importanza a cui non potevamo assolutamente mancare, il nostro rapporto con Alis e Alis Academy si consolida ulteriormente e di questo bisogna ringraziare la famiglia Gri ...adnkronos

L’istituto "Duca degli Abruzzi" partecipa al LetExpo 2024: Tante le conferenze ed i workshop a cui i cadetti dell’I.T.S. Academy di Catania e dell’istituto nautico hanno partecipato ...cataniatoday

Partecipazione dei cadetti ITS Catania, della Rete Resil e istituto Duca degli Abruzzi al LetExpo di Verona: Per il terzo anno consecutivo i cadetti dell’I.T.S. Academy di Catania e dell’istituto “Duca degli Abruzzi” presenti in Veneto per dialogare a 360° del sistema viario, marittimo e portuale all’interno ...lavocedellisola