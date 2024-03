L’esame del Dna su madre e figlio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Potrebbero non essere i resti di unae delpiccolo sepolti insieme dopo essere anche morti nello stesso periodo i resti umani rinvenuti un paio di anni fa a Olgiate. Si tratta di una supposizione, anzi, forse di una suggestione. Intanto non è nemmeno certo che si tratti delle spoglie di due persone diverse e poi, dai pochi reperti emersi, determinarne il sesso e l’età semplicemente a vista è praticamente impossibile. L’unica certezza è che quelli rinvenuti a Beolco, durante i lavori di scavo per la posa della fibra ottica, siano i resti di uno scheletro di una persona adulta di genere al momento sconosciuto e di ossa potenzialmente di un bimbo. Per confermare che siano quelli dio papà eci vorrebbedel Dna, ammesso che sia possibile effettuarlo. Per una datazione ...