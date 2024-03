Lens vs Nizza – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 14 marzo 2024) Unalla ricerca del terzo trionfo consecutivo ospita unreduce dalla terza sconfitta consecutiva allo Stade Bollaert-Delelis nella sfida di sabato 16 marzo in Ligue 1. I Sang et Or hanno rafforzato le loro speranze di entrare nelle prime quattro posizioni con una vittoria per 1-0 sul Brest, mentre i loro vacillanti ospiti sono stati espulsi dalla Coupe de France dal Paris Saint-Germain. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreAnche senza il quotato allenatore Franck Haise e l’integerrimo difensore Facundo Medina – entrambi nell’angolo dei cattivi a causa delle sospensioni – ilha rafforzato le proprie credenziali in Champions ...