L' emergenza anoressia | 8 mesi per un ricovero Cure solo nelle cliniche da 300 euro al giorno

Sanità, disturbi alimentari: 1.744 pazienti presi in carico in Liguria nel 2023 (+5%): “E’ ben noto che i problemi di anoressia, bulimia e altri disturbi legati all ... che necessitano di nutrizione artificiale e la definizione di un percorso di emergenza-urgenza in collaborazione con ...savonanews

Liguria, in crescita (+5,3%) i disturbi alimentari: potenziati i percorsi di cura: In occasione della giornata del "Fiocchetto Lilla" scatta la campagna preventiva della Regione ...telenord

Disturbi alimentari in crescita, in Liguria oltre 1.700 pazienti presi in carico: In occasione del 15 marzo, Giornata nazionale del fiocchetto lilla, la Regione Liguria diffonderà una campagna informativa ...genova24