Lega tenta blitz su dl elezioni Altolà Meloni | basta distinguo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Una spaccatura, del tutto attesa, sul terzo mandato. Ma anche uno scontro, che si ferma appena prima di superare l'orlo del baratro, sullo stop ai ballottaggi per i sindaci. Se l'aula del Senato alle prese con l'esame del decretopuò essere considerata la stazione meteo da cui misurare il clima nella maggioranza, il responso è chiaro: tempesta all'orizzonte.La tregua, fortemente voluta da Giorgia, siglata a palazzo Chigi dai leader dei partiti della maggioranza all'indomani della vittoria in Abruzzo, dimostra immediatamente la sua fragilità. Il grimaldello sono due emendamenti dellache si conferma agli occhi di Fratelli d'Italia l'osservato speciale della maggioranza. Uno è appunto quello che mira a introdurre la possibilità di un terzo mandato per i presidenti di Regione. In aula si ripete esattamente lo stesso ...

Pubblicato il 7 Marzo, 2024 E’ accusa to di aver abusato di una collega ; per questo è stato iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale. Non solo, è stato anche licenziato. Un uomo ... (dayitalianews)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-67 PAJOLAAAAA!! TRIPLA IMPORTANTISSIMAAAAAAA 71-64 Williams-Goss alza la parabola: +7 Olympiacos! 69-64 Jordan Mickey col tap-in del -5: non è ancora ... (oasport)

La Lega tenta il blitz sul dl elezioni. Altolà di Meloni: basta distinguo: Roma, 13 mar. (askanews) – Una spaccatura, del tutto attesa, sul terzo mandato. Ma anche uno scontro, che si ferma appena prima di superare l’orlo del baratro, sullo stop ai ballottaggi per i sindaci.askanews

Dl elezioni: Braga (Pd), 'Lega contro ballottaggi per regolare conti in maggioranza': Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "La Lega in Commissione al Senato tenta l’ennesimo blitz, questa volta per cancellare il ballottaggio nei Comuni. L’ennesima forzatura fatta solo per regolare i conti dentr ...lagazzettadelmezzogiorno

Elezioni scontro sui ballottaggi, la Lega tenta il blitz ma il governo frena. Pd: un golpe, sfregio alla democrazia: Scontro. L’ultimo affondo della Lega riparte dai ballottaggi: via nei comuni al di sopra dei 15mila abitanti. Un emendamento che fa saltare i nervi in casa Pd. La prima a tuonare e Elly Schlein: uno s ...informazione