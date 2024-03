L’economia è più facile col Salvadanaio Digitale

(Di giovedì 14 marzo 2024) In questa epoca, in cui le transazioni digitali sono sempre più diffuse e le nuove tecnologie finanziarie offrono infinite opportunità ma anche svariati rischi, è cruciale garantire un adeguato livello di alfabetizzazione finanziaria. Per questo, il Gruppo Monrif e Banca d’Italia annunciano il lancio della nuova rubrica “”, una collaborazione editoriale volta a promuovere l’educazione finanziaria e la consapevolezza economica nelle nuove generazioni. Da martedì 19 marzo nasce “”, la rubrica fissa sulle testate del Gruppo Monrif QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno per affrontare in modo chiaro e accessibile concetti economici complessi e temi di finanza personale che ci riguardano. “” si ...

