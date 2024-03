Le truffe sono in aumento Ecco come evitarle L’Arma mette in guardia | Pensionati sotto tiro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Mentre scorrono le diapositive realizzate dai Carabinieri, il pubblico in sala non fa che annuire. "È successo anche a me!", alza la mano qualcuno. E se la truffa non è stata vissuta in prima persona dai presenti, di certo è successo a un amico o a un parente. Ma la prevenzione e l’informazione posfare tanto, che è poi il motivo dell’incontro che si è svoltob ieri pomeriggio a Villa Bertelli su iniziativa della stazione dei carabinieri di Forte dei Marmi con il patrocinio del Comune e la partecipazione dell’Associazione nazionale carabinieri di Seravezza e Stazzema. Dopo i saluti di Duilio Maggi, consigliere delegato alle politiche sociali (in sala c’era anche l’assessore Graziella Polacci e il presidente della Fondazione Villa Bertelli Ermindo Tucci), è toccato al capitano Marco Colella, comandante della compagnia dei carabinieri di Viareggio (coadiuvato dal ...