Le stoccate sull’AI Act al governo di Giorgia Meloni

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tutti contenti per l’AI Act? A leggere le dichiarazioni politiche all’indomani del voto del parlamento europeo che, a larga maggioranza, ha approvato il primo regolamento al mondo che, dal punto di vista istituzionale, cerca di mettere un freno e di dare una cornice di intenti al settore dell’intelligenza artificiale, sembrerebbe proprio di no. L’AI Act ha sicuramente imposto una stretta sull’intelligenza artificiale applicata al settore della sicurezza, con norme molto stringenti sul riconoscimento biometrico, sulle ricostruzioni delle identità applicate ai sentimenti soprattutto nei luoghi pubblici. Ha lasciato, invece – come abbiamo avuto modo di ribadire -, molto più spazio alle aziende che operano nell’AI generativa, che pure saranno obbligate a principi di trasparenza legati alla costruzione dei propri dataset, per evitare al massimo le violazioni del copyright. Brando Benifei, ...

