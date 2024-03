Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di giovedì 14 marzo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 14 marzo 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di142024. Ariete Giornata creativa, piena di notizie, lettere, discussioni, incontri. Tutto avviene in maniera fluida, cordiali i confronti nel lavoro, atmosfera molto diversa da quella vissuta in certi giorni invernali. Ma non sono tanto cambiati gli altri (nell'ambiente professionale la situazione è tutt'altro che chiarita), siete voi che già sentite l'arrivo della primavera. Tutti i rapporti affettivi ricevono la luce di Marte, Luna in Toro invece è molto positiva per le finanze, casa. Saturno chiede: i beni sono davvero solo vostri? Toro Cielo astrale luminoso. Luna nel segno in aspetto con Giove ...