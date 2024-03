Le previsioni meteo per la giornata di venerdì 15 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma Nuvolosità irregolare in transito nel corso dellama senza fenomeni di rilievo associati sia al mattino che al pomeriggio. Addensamenti anche compatti in serata e nottata ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +7°C e +17°C. Lazio Tempo stabile su tutta la regione nel corso dellama con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio. Addensamenti anche compatti in serata e nottata ma sempre con tempo asciutto. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto, locali piogge attese solo sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte isolati fenomeni in arrivo al Nord-Est con neve sulle Alpi oltre i 1900-2000 metri. AL CENTRO Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al ...