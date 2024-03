Le nostre case bocciate in classe energetica dalla Ue

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il diktat europeo sullegreen potrebbe costringere gli italiani ad affrontare 270 miliardi di lavori per rimettere a norma almeno 5 milioni di edifici, forse anche 7,6 milioni tra palazzi privati e delia Pubblica amministrazione. La direttiva fresca di approvazione al Parlamento Ue prevede infatti, non solo che le nuove costruzioni siano a impatto zero. La norma dispone anche che il patrimonio edilizio già esistente, quindi gli appartamenti e villette in cui oggi abitiamo e ci svegliamo ogni mattina prima di andare al lavoro, migliorino di molto i propri consumi energetici: -16% entro il 2030 l’obiettivo da raggiungere, ha ordinato Bruxelles. Sono state previste alcune eccezioni, come per gli edifici storici, e saranno conteggiati anche i cantieri collegati al Superbonus 110% ormai sostanzialmente terminato ma è facile prevedere che la direttiva Ue si tradurrà in ...