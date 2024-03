Le irragionevoli proteste contro lo stop ai forni inquinanti delle pizzerie di New York

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 14 marzo 2024) La scorsa estate, nelle cronache di New, era montata una protesta, aizzata da alcuni politici locali,il tentativo di regolamentazioneemissioni dei ristoranti e dei panifici con forno a legna e a carbone. Le voci critiche – qualche esercente, ma soprattutto politici repubblicani – avevano trovato favorevole cassa di risonanza soprattutto nelle testate appartenenti a Rupert Murdoch, come il tabloid NewPost e Fox News. La stessa polemica, torna in questi giorni, rilanciata negli Stati Uniti sempre dal NewPost e, in Italia, da Repubblica - che parla diper scarso preavviso - su presupposti, però, quantomeno discutibili. Vediamo perché. Una legge annunciata Le norme nell’occhio del ciclone riguardano, innanzitutto, il passaggio successivo di una ...