Le grandi feste e la soddisfazione del presidente del Cbc Coppari | Grande emozione» Orsolini | Castro | Lucumi e i tifosi Indovina chi viene a cena

(Di giovedì 14 marzo 2024) Da Porretta a Bagnacavallo, passando per Sasso Marconi, Anzola, Crespellano, Zola Predosa e Casalecchio. E chi più ne ha più ne metta, perché da qui a fine aprile l’agenda del Centro Bologna Clubs è fitta. La notizia è che un fiume in piena di entusiasmo è tornato a scorrere a metà settimana tra i tavoli dei club rossoblù, con tanti calciatori della rosa di Thiago Motta protagonisti non meno deiche li acclamano, tra un piatto di tagliatelle al ragù e una lotteria a scopo benefico. Dopo oltre tre anni di assenza per via del ciclone Covid, dallo scorso dicembre i calciatori rossoblù hanno ricominciato ad essere al centro delle cene dei club dei. Dieci giorni fa a Casalecchio Skorupski e Urbanski sono statiggiati dai cento convitati della festa del club ‘I ragazzi del 63-64’. L’altro ieri le cene si sono ...