Le frasi del Papa nascoste dai media | “Aborto è omicidio di killer prezzolati”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nella sua autobiografia “Life. La mia storia nella Storia“, che verrà pubblicata il 19 marzo da Harper-Collins,Francesco si apre su vari aspetti della sua vita, dalla salute alle relazioni interpersonali, fino a toccare questioni di rilevanza dottrinale che hanno segnato il suo pontificato. Attraverso le pagine di questo volume, il Pontefice offre uno sguardo sulla sua esperienza personale e spirituale, denunciando quello che forse molti sapevano: ovvero che ogni qual volta si ammala, in Vaticano c’è chi spera che possa morire per dare il via al nuovo Conclave. Ma soprattutto Bergoglio parla die di utero in affitto, utilizzando parole molto dure che – al contrario di quanto Francesco si esprime sugli omosessuali – non sono state per nulla enfatizzate daiitaliani che hanno riportato le anticipazioni. Francesco, il ...