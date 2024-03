“Le calo i soldi in uno zaino dalla finestra” Ma sotto c’è la polizia | signora di 72 anni smaschera truffatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Milano – Una truffa ben architettata. Ma l’inganno non è sfuggito a unadi 72che non si è fatta raggirare ed è riuscita, con il supporto della, are il. Tutto è successo nella periferia della città. E come spesso accade per cercare di far cadere nel tranello l’anziana il raggiratore ha fatto leva sull’amore per i figli. Ma ripercorriamo quello che è successo, un passo alla volta. Ne pomeriggio di ieri laha ricevuto la chiamata di un falso carabiniere con una richiesta urgente: 14.200 euro così il figlio non sarebbe stato arrestato dai carabinieri dopo aver investito con l'auto un'anziana. Ilsi era anche premurato di sapere se in casa c'era il marito e aveva detto di mandarlo alla caserma dei carabinieri ...