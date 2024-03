Le battaglie di Figliuolo | Il Covid fu terribile Ma il dopo alluvione è anche più complesso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) Bologna, 14 marzo 2024 – “Ho un’arma strategica. Decido. Spero bene, ovviamente. Credo che studiare sia importante, ma studiare troppo può far male: io, a un certo punto devo agire, questa è la mia cifra. E agire con la squadra, ovviamente. Perché da soli non si fa nulla". Così il Generale Francesco Paolo, Commissario per la ricostruzione post-in Emilia-Romagna, ieri ospite del Circolo della Caccia di Bologna. A intervistarlo, Agnese Pini, direttrice di QN, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Al centro del confronto, il libro ‘Un italiano. Quello che la vita mi ha insegnato per affrontare la sfida più grande’ (Rizzoli), di cuiè autore insieme al vicedirettore del Corsera, Beppe Severgnini. L’evento – realizzato con la collaborazione del generale di Squadra Aerea, Alberto Biavati e dal socio ...