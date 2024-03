Lazio | si è dimesso l’intero staff tecnico di Maurizio Sarri | le ultime sul nuovo allenatore

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dopo, anchedell’si èe sono arrivate novità sul. E’ quanto comunicato ufficialmente dal club biancoceleste in un comunicato. “La S.S.rende noto che l`interodiha rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi. Le dimissioni sono state accettate dalla Società. Come annunciato in precedenza, la guida tecnica della squadra è affidata a Giovanni Martusciello. Il Club ringrazia loper i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune umane e professionali”, si legge sul sito del club. La ...

