Lazio | rescindono i membri dello staff | è rimasto solo Martusciello

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) In casasi lavora in modo serrato per il futuro della panchina. Dopo le dimissioni di Sarri, al momento il tecnico è il vice Giovanni, che però èda. Il resto, infatti, ha rescisso in queste ore, trovando l’accordo con la società per l’addio: “Il Club ringrazia loper i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune umane e professionali”. Nell’allenamento di oggi i cinquedi Sarri non erano presenti e c’era. Che pare avere le ore contate: il club è in contatto con diversi allenatori, Tudor, Scaloni e Gattuso i principali favoriti, per ingaggiare non un traghettatore, ma ...