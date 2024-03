Lazio | per Martusciello la grande occasione | ma che rischio per l'ex vice-Sarri!

L'Italia può ancora portare 5 squadre in Champions nonostante la batosta delle eliminazioni nel ritorno degli ottavi? La classifica redatta in base ai coefficienti stagionali lascia un buon margine ... (fanpage)

La Stampa - Sold out allo Stadium per la sfida con il Genoa: Nonostante l'umore non sia altissimo a causa degli ultimi risultati dalla squadra, i tifosi della Juventus risponderanno "presente" anche per la partita di domenica alle 12:30 contro il Genoa: come ...tuttojuve

Zazzaroni: "Italiane fuori dalla Champions meritatamente, è questo che fa più male": Dopo Milan, Lazio e Napoli anche l'Inter ha salutato la principale competizione europea. Per Zazzaroni tuttavia le italiane sono fuori meritatamente: "Siamo fuori meritatamente ed è questo che fa più ...torinogranata

Spagna, infLazione annuale armonizzata scende al 2,9% a febbraio: (Reuters) - L'infLazione spagnola armonizzata con l'Unione europea è scesa al 2,9% nei 12 mesi fino a febbraio, contro il 3,5% di gennaio, in base ai dati finali pubblicati dall'Istituto nazionale di ...it.investing