Lazio | Lotito e Fabiani pensano già al dopo-Martusciello | i nomi in ballo

Non è proprio un buon momento per il club di Serie A e la tensione è ormai alle stelle all’interno dello spogliatoio. Spunta un retroscena. Siamo nel corso della settimana europea dove le nostre ... (rompipallone)

Che caos in casa Lazio . Eliminata dalla Champions League, sconfitta in casa in campionato dal'Udinese, la società biancoceleste ha... (calciomercato)

Tudor Lazio, Lotito lo vuole per il post Sarri. Ma resistono due alternative: Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Lotito e Fabiani proseguiranno con Martusciello ... Patron e Ds sono in cerca di una soluzione definitiva che garantisca alla Lazio un allenatore ...lazionews24

Sarri si è sentito tradito da Martusciello, come accadde a Napoli con Calzona (Il Messaggero): Ieri c'è stato un chiarimento tra i due. Martusciello rischia, se gli va male rischia di perdere la Lazio e il ruolo di vice Sarri ...ilnapolista

Lazio: Martusciello verso l'addio, corsa a tre per la panchina: ex difensore della Lazio. Tuttavia Tudor sarebbe anche nell’orbita del Bologna per il dopo Motta. Il secondo nome è quello del ex ct della Nazionale argentina Scaloni, soluzione molto gradita a Lotito ...fantacalcio