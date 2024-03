Lazio | la Regione taglia l' Irpef | chi avrà benefici in busta paga

La sanità pubblica da sola non ce la fa Il 20% della spesa utilizzata per acquistare prestazioni dal privato. Boom in Lazio e Lombardia: In Lazio, Lombardia e Molise la quota sfiora il 30% della spesa sanitaria regionale. Da notare poi come le Regioni in piano di rientro siano quelle che vi facciano più ricorso. Negli ultimi 20 anni la ...quotidianosanita

Un futuro certo per il castello di Santa Severa: la Pisana stanzia oltre due milioni a LazioCrea: “Questo provvedimento rientra nel quadro delle iniziative della Regione dirette a difendere l’identità culturale dei luoghi di alto valore storico e architettonico del territorio laziale, asset ...ilfaroonline

2024-2028: Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna e Veneto le regioni che avranno bisogno di più lavoratori: A livello nazionale serviranno tra 3,1 e 3,6 milioni di occupati. Le difficoltà di reperimento del personale costano all’Italia quasi 44 miliardi.impresacity