Lazio | accolto il ricorso | Guendouzi a disposizione contro il Frosinone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Una buona notizia per lain un momento difficile: Matteosarà adel tecnico Giovanni Martusciello nella trasferta di sabatoil. La prima sezione della Corte Sportiva d’Appello, presieduta da Umberto Maiello, ha infatti parzialmenteil reclamo della società biancoceleste, riducendo da due a una giornata di gara (e un’ammenda di 10.000 euro) la squalifica inflitta al centrocampista, sanzionato dal giudice Sportivo in seguito all’espulsione nel match con il Milan. Avendo già saltato la successiva gara con l’Udinese,– espulso nel finale del match col Milan – sarà dunque tra i convocati per la sfidai ciociari. SportFace.