L’autobiografia di Papa Francesco | «In Vaticano c’era chi aspettava la mia morte Ratzinger usato da gente senza scrupoli»

(Di giovedì 14 marzo 2024) Si chiama Life. La mia storia nella Storiadi. Uscirà il 19 marzo in Europa e in America con HarperCollins e Jorge Mario Bergoglio l’ha scritta insieme a Fabio Marchese Ragona, vaticanista di Mediaset. Oggi il Corriere della Sera anticipa alcuni brani del libro in un articolo a firma di Aldo Cazzullo. Nel testo il pontefice parla di sua nonna Rosa Margherita Vassallo, della sua elezione a cardinale e di Joseph. Ma anche dell’incontro con Diego Armando Maradona e del golpe in Argentina. E si difende dalle accuse. Tra queste, quella di essere comunista. Con un aneddoto: «Qualcuno, dopo la mia elezione a, ha detto che parlo spesso dei poveri perché anche io sarei un comunista o un marxista». Le scarpe rosse e il comunismo E poi: «Anche un cardinale ...

Anche ad Amalfi il “Baffo del Papà”: così l’Accademia del Lievito Madre e del Panettone Italiano festeggia il 19 marzo: Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, ...ilvescovado

Gli 11 anni di Papa Francesco: l’orrore per la guerra e le lotte per la riforma, tra diritti delle donne, dei migranti e dei poveri: Jorge Mario Bergoglio venne eletto il 13 marzo del 2013. Oggi l’udienza in piazza e niente festeggiamenti. Il cantiere del sinodo, gli acciacchi, il rapporto ...repubblica

Il Papa di fronte a una guerra non ha il dovere di essere neutrale. Ma non può dimenticare le colpe di Putin: Caro direttore, aldilà di ogni valutazione di tipo storico, ho trovato quantomeno sorprendente, ma ormai non più di tanto, l'ultima esternazione di Papa Bergoglio sul dramma che ...ilgazzettino