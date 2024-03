L’autobiografia di Papa Francesco | «C’è chi in Vaticano sperava che morissi Ratzinger usato contro di me In seminario ebbi una piccola sbandata»

“Quando in Vaticano arrivò la prima dose, io mi prenotai subito e poi feci anche i richiami e, grazie a Dio, non fui mai contagiato”. È quanto afferma Papa Francesco in Life – la mia storia nella ... (lanotiziagiornale)

Papa Francesco: "Amavo due canzoni napoletane. Non guardo più la tv"

Papa Francesco, nella sua autobiografia a breve in uscita, ha toccato tanti argomenti. Tra questi anche la musica. L'autobiografia di Papa Francesco uscirà in libreria dal 19 marzo. Il titolo è "Life.areanapoli

Papa Francesco e complotti in Vaticano. «Manovre di corte da abbandonare». Il libretto anonimo per orientare il voto in conclave: CITTÀ DEL VATICANO Corvi, fronde, complotti in Vaticano non mancano mai, sotto qualsiasi pontificato e anche con Papa Bergoglio la storia non fa eccezioni. Ciclicamente, per diverse ...ilgazzettino

Ascolta il podcast del Fatto di domani: L’autobiografia di Bergoglio: “Non sarò Papa emerito. Rinuncerò all’incarico solo con grave impedimento fisico”. Uscirà il prossimo 19 marzo per l’editore Harper-Collins l’autobiografia di Papa ...ilfattoquotidiano