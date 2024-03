(Di giovedì 14 marzo 2024) Il Corriere è il primo quotidiano al mondo a poterne anticipare i passi salienti: «Ratzinger è stato usato contro di me. Qualche sinistrino in Argentina mi accusò di complicità con la dittatura. Ho avuto una fidanzata e mi innamorai di un’altra ragazza, ma Dio ha prevalso. Una rinuncia? Ipotesi remota»

Si chiama Life. La mia storia nella Storia L’autobiografia di Papa Francesco . Uscirà il 19 marzo in Europa e in America con HarperCollins e Jorge Mario Bergoglio l’ha scritta insieme a Fabio ... (open.online)

L’autobiografia di Papa Francesco: «C’è chi in Vaticano sperava che morissi. Non mi chiamerò mai Papa emerito»: Ecco l’attesissima autobiografia del Papa. Si intitola «Life. La mia storia nella Storia», uscirà in America e in Europa con HarperCollins. L’ha scritta Papa Francesco con Fabio Marchese Ragona, ...corriere

“Papa Francesco idealizza la Russia di Putin”/ Padre Guzynski: “Bergoglio influenzato da antiamericanismo”: Padre Pawel Guzynski critica la recente intervista di Papa Francesco: “idealizza la Russia e non difende l'Ucraina, influenzato da sospetti anti-Occidente” ...ilsussidiario