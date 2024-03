“Lasciati” Grande Fratello | Varrese avvisa Simona | “Per te non è giusto quello che stai facendo”

«Io e Melissa (Satta, ndr) non siamo più insieme . Posso dire che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso. Abbiamo una grandissima stima l’uno per l’altra. Devo ringraziarla per quest’anno ... (gazzettadelsud)

Una ex concorrente del GF Vip ha deciso di essere completamente sincera con i suoi fan. Ecco cosa è successo con il fidanzato. In questo periodo, due ex vipponi stanno facendo molto discutere. Negli ... (cityrumors)