Lasciateci espellere criminali e clandestini

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 14 marzo 2024) Certi giudici hanno studiato all’Università della Stasi, magnifico rettore Baffone Ruotolo. Certi altri alla libera università Askatasuna, rettore Casarini Luca, professoresse Ipazia e Donatella di Cesare: coerentemente proteggono onesti terroristi confessi come questo palestinese trentasettenne Anan Yaeesh, che le groupie comuniste chiamano familiarmente Anan, roba da salotto stragista. Ci stanno dentro, fra i paladini, i demiurghi di Soumahoro, lo scintillante duo champagne Bonelli & Fratoianni, oltre all’immancabile Boldrini e altra roba assortita. Per i giudici italiani, della Corte d’Appello de L’Aquila, “Anan” è patrimonio dell’umanità, risorsa, migrante che paga pensioni e non deve, assolutamente, tornare a scontare la galera in Israele, noto stato canaglia che gli farebbe male: meglio resti qua, nella Spa carceraria di Terni (per il momento, poi si troverà modo di farlo ...