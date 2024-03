L’Aquila sarà Capitale Italiana della Cultura 2026

(Di giovedì 14 marzo 2024) Oggi 14 marzo 2024, in mattinata, è arrivato l’annuncio del ministroGennaro Sangiuliano:è stata scelta come. Andiamo ad approfondire, sia attraverso le parole dello stesso ministro chegiuria che ha selezionato e sceltotra le candidature giunte, e le motivazioni che hanno fatto propendere

sarà L’Aquila la capitale italiana della cultura 2026 . L’annuncio è avvenuto nel corso della cerimonia in corso a Roma alla presenza della giuria: a proclamare la città vincitrice è stato il ... (lanotiziagiornale)

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Finalmente a L'Aquila viene riconosciuto tutto quello che la città ha saputo conquistarsi con la ripresa post-sisma", lo dice Gaetano Quagliarello, già ministro per le ... (liberoquotidiano)

L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026: Il capoluogo abruzzese ha battuto le altre nove città finaliste L'Aquila sarà la Capitale italiana della Cultura nel 2026. A dare l'annuncio è stato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nel corso della cerimonia della proclamazione a Roma. La scelta del ...

